Пограничники о поведении сторонников Саакашвили: рвали одежду и срывали погоны

Во время массовых беспорядков и прорыва границы в пункте пропуска "Шегини" одному военнослужащему порвали одежду, а из других из пограничников срывали погоны. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает Эспрессо.

"Что касается группы лиц и толпы. Ну, во-первых, она была управляемой и настолько подогретой предыдущими событиями, что достаточно было лишь маленького запала или искорки", - сказал Слободян.

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Он добавил, что еще до того, как Саакашвили заехал в пункт пропуска, пограничников начали провоцировать.

Кроме того, вчера в пункте пропуска "Шегини" усматриваются признаки нарушения из причинения телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, квалифицированная оценка юристов даст возможность квалифицировать минимум 2-3 нарушения статей УК.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которого были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрав Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины».