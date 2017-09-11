Полиция открыла уголовное производство по факту прорыва границы Саакашвили

Сведения по факту прорыва государственной границы экс-президентом Грузии и экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его сторонниками, внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщило МВД Украины на странице в Twitter.

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"Полиция внесла в ЕРДР сведения с явными признаками преступления по ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"", - говорится в сообщении.

#Полиция внесла в ЕРДР сведения с явными признаками преступления по ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" https://t.co/ozKRyGQdCV — МВД Украины (@MVS_UA) September 10, 2017

"Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий возле пункта пропуска на украинско-польской границе «Шегини» внесла в Единый реестр досудебных расследований ведомости о совершении криминального правонарушения по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе МВД.

Ранее в пресс-службе МВД отметили, что во время инцидента с прорывом границы сторонниками экс-главы Одесской ОГА Саакашвили в пункте пропуска «Шегини» 12 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры которая совместно с Национальной полицией установит все обстоятельства незаконного массово нарушения границы для их квалификации.

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В МВД отметили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

Администрация Госпогранслужбы обращается ко всем лицам, незаконно нарушивших государственную границу Украины, прибыть в пункт пропуска «Шегини» для оформления факта законности пересечения границы.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».