Саакашвили пересек украинскую границу (видео)

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пересек украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Политик якобы движется в сторону ПП "Краковец".

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"Мирные люди с украинской стороны мирно зашли на украинскую границу и абсолютно мирно забрали делегацию, где были народные депутаты и Саакашвили, и они уже мирно перешли на территорию Украины пешком", - рассказали на митинге, пишет ТСН.

Как сообщал УНИАН ранее, пограничники польской стороны пропускного пункта "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины.

Ранее автобус с Саакашвили пропустили на пункт пропуска, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли. Границу на пункте пропуска была перекрыта. Также на пункт пропуска заехали четыре полицейских машины. Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей.

Экс-президент Грузии Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины. Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец».

Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля.

Поезд «Интерсити», которым пытались отправиться в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован в польском Перемышле. В поезде объявили, что в нем есть лицо, которое не имеет права на въезд в Украину. Саакашвили заявил журналистам, что нет никаких легальных оснований задерживать поезд.