На Бессарабке в результате взрыва погиб "личный враг Кадырова" - сослуживец

20:31, 08 сентября 2017
Происшествия
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По мнению сослуживца, в убийстве мужчины есть "российский след".

Мужчины пытались взорвать и в Грузии, по словам его товарища / Владимир Гонтарь, УНИАН

Во взрыве в центре Киева погиб доброволец чеченского батальона Тимур Махаури.

Об этом на месте трагедии журналистам сообщил близкий друг погибшего и сослуживец, передает ТСН.

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Мужчина пояснил, что Махаури был личным врагом Рамзана Кадырова и на его жизнь неоднократно покушались. По мнению мужчины, в убийстве есть "российский след".

"Были угрозы, его пытались несколько раз взорвать в Грузии", - пояснил друг погибшего.

Как сообщили в МВД, погибший в результате взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка в центре Киева был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.

"Эта личность довольно известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами", - отметил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН

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