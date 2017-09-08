На Бессарабке в результате взрыва погиб "личный враг Кадырова" - сослуживец

Во взрыве в центре Киева погиб доброволец чеченского батальона Тимур Махаури.

Об этом на месте трагедии журналистам сообщил близкий друг погибшего и сослуживец, передает ТСН.

Читайте такжеСмерть на Бессарабке: взрыв авто в центре Киева (фоторепортаж)

Мужчина пояснил, что Махаури был личным врагом Рамзана Кадырова и на его жизнь неоднократно покушались. По мнению мужчины, в убийстве есть "российский след".

"Были угрозы, его пытались несколько раз взорвать в Грузии", - пояснил друг погибшего.

Как сообщили в МВД, погибший в результате взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка в центре Киева был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.

"Эта личность довольно известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами", - отметил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.