Погибший от взрыва авто в Киеве был осужден в Украине и имел связи с чеченским криминалитетом – МВД

Погибший в результате взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка в центре Киева был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал журналистам на месте взрыва.

Он сказал, что погибший является гражданином иностранного государства. Также, как сказал представитель МВД, погибший не был политиком.

"Эта личность довольно известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами", - отметил Шевченко.

Читайте такжеПолиция о взрыве на Бессарабке в Киеве: это не случайное преступление, хотели убить именно этого человека

"Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году у нас в Украине, но заключил соглашения со следствием, признал свою вину и получил условный срок...", - добавил Шевченко.

Пресс-секретарь уточнил, что тогда этого человека обвиняли в незаконном хранении оружия.

Шевченко добавил, что погибший зимой в Украине во время уголовного производства получил подозрение, обвинительный акт, и в суде признал свою вину и пошел на соглашение со следствием.

"Получил пять лет с тремя годами отсрочки согласно нормам нашего УПК", - сказал Шевченко.

Также он подтвердил, что зимой у этого человека было изъято удостоверение, в котором говорилось, что он якобы был бойцом батальона имени Шейха Мансура. При этом Шевченко добавил, что очевидно, это формирование не было официальным.

Представитель МВД сказал, что следственные действия должны определить, в каких отношениях находились все трое пассажиров взорвавшейся машины, однако он предположил, что они могли иметь родственные связи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, в Киеве возле Бессарабского рынка (ул. Большая Васильковская) произошел взрыв легкового автомобиля.

В результате взрыва погиб один человек. «Сейчас подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили», - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Позже в полиции Киева сообщили, что женщине, пострадавшей в результате взрыва, оторвало ногу.

Полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".