В Киеве произошло "огненное" ДТП: авто врезалось в столб и взорвалось (фото, видео)

По предварительной информации, в столице на улице Саперно-Слободской Opel не пропустил Toyota. После касательного удара он вылетел в столб водительской стороной и загорелся, передает dtp.kiev.ua.

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С травмами средней степени тяжести водителя забрали в 17 больницу. "У пострадавшего ожоги, контузия, сильные ушибы, перелом, однако он в сознании, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября во Львове маршрутка разбила пять авто из-за отказа тормозов.