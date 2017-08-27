Появились новые подробности ДТП с сыном Шуфрича (фоторепортаж)

Стали известны подробности ДТП в центре Киева, во время которого управляемое сыном Нестора Шуфрича Bentley сбил пешехода. Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на собственные источники.

Так, Шуфрич Нестер Нестерович, 1994 года рождения, управляя автомобилем Bentley АА9227РО, двигался по проезжей части ул. Шота Руставели и совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на пешехода Мельниченко. Потерпевший получил телесные повреждения, а именно: перелом правой голени, вывих правого плеча, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа на вул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода, травмировав последнего. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.