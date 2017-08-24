Пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области ликвидирован
Учитывая масштаб пожара и скорость распространения из-за сильных порывов ветра, его было классифицировано как чрезвычайную ситуацию.
23 августа в 21:00 пожар на территории Полесского природного заповедника в Олевском районе Житомирщины ликвидировали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, пожар на территории Полесского природного заповедника в Олевском районе ликвидирован, однако по состоянию на 12:00 24 августа продолжается патрулирование территории для предотвращения возникновения повторных возгораний.
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Как сообщал УНИАН, 20 августа в 14:55 в Службу спасения «101» поступила информация о лесном пожаре возле села Майдан Копищанский Олевского района на территории Полесского природного заповедника Копищанського лесничества.
Учитывая масштаб пожара и скорость распространения из-за сильных порывов ветра, его было классифицировано как чрезвычайную ситуацию.