Пожар в Полесском заповеднике: из-за сильного ветра авиация не может подняться в воздух (фоторепортаж)

В Полесском заповеднике из-за порывов ветра пожарная авиация не может подняться в воздух. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в Олевском районе продолжается ликвидация лесного пожара в Полесском природном заповеднике.

По оперативным данным, по состоянию на 10:00 21 августа площадь пожара на территории Полесского природного заповедника остается в пределах 120 га.

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Вертолетом проведена разведка места чрезвычайной ситуации и продолжается тушение пожара на отдельных участках вглубь лесного массива. Специалисты держат по периметру огонь, чтобы не допустить его распространения за пределы указанной площади. “Сейчас ощущаются сильные порывы ветра северо-западного направления, это пока что не дает возможности пожарной авиации подняться в воздух”,- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Расстояние до границы с Республикой Беларусь остается в пределах 1,5 км. В целом, на ликвидацию последствий лесного пожара уже привлечены силы общей численностью 218 человек и 40 единиц техники. Работает звено вертолета Ми-8 от авиационного отряда ГСЧС из города Нежин.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине продолжают ликвидацию пожара на территории Копищанского лесничества.

20 августа около 14:55 на территории Полесского природного заповедника» Копищанського лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива.