Полиция задержала азербайджанца, который терроризировал одессита и вымогал $1,6 тысяч

В Одессе задержан гражданин Азербайджана, вымогавший с применением холодного оружия у местного жителя 1,6 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне задержан 26-летний уроженец Азербайджана, который, угрожая нанесением тяжких телесных повреждений владельцу транспортного средства и его семье, требовал 1,6 тыс. долл.

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В частности, в полицию обратился одессит, который сообщил, что, управляя своим автомобилем «ВАЗ-2101» в центре города стал участником ДТП, где двое мужчин на автомобиле «Мерседес» намеренно создали аварийную ситуацию, в результате которой их автомобиль получил незначительные царапины. Водитель иномарки начал угрожать и требовать выплаты компенсации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что ДТП произошло на Тираспольской площади.

«Злоумышленник путем запугивания и угроз физической расправой заявителю, его жене и малолетнему ребенку, которые находились в автомобиле, заставил одессита отказаться от официального оформления дорожно-транспортного происшествия. После чего потребовал 1,6 тыс. долл. за якобы повреждения его автомобиля», - рассказали в главке.

Иностранец отобрал водительское удостоверение и талон на регистрацию автомобиля, которым пользовался одессит. На следующий день злоумышленник пришел по месту жительства потерпевшего и потребовал деньги, угрожая физической расправой.

«Когда узнал, что потерпевший собрал только часть денег, начал наносить одесситу удары в область лица и угрожать ножом. В это время работники полиции задержали злоумышленника», - рассказали в главке.

В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Выяснилось, что иностранец ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение разбойных нападений и грабежей.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.