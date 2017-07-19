Во Львове двое нападавших мужчин, угрожая ножом, ограбили ребенка

В Львове, на ул. Линкольна, злоумышленники, угрожая ножом, ограбили ребенка. Об этом сообщили в патрульной полиции Львова.

«Вчера, 18 июля, примерно в половину 12 ночи, на телефон 102 обратилась гражданка и сообщила, что двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у ее дочери мобильный телефон марки Lenovo. Женщина описала нападавших и сообщила, что они были на велосипедах», – сообщили в полиции.

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В подъезде одного из домов по вул. Подзамче, патрульные обнаружили нападающего, которого впоследствии опознала потерпевшая.

«Офицеры задержали мужчину, а позже нашли и мобильный, который лежал в клумбе внутреннего дворика. На место происшествия вызвали следователей Шевченковского отдела полиции», – добавили в полиции.