Распространение лесного пожара на площади 120 га в заповеднике на Житомирщине остановлено - ГСЧС

Спасатели остановили распространение огня лесного пожара на площади 120 га в «Полесском природном заповеднике» возле с. Майдан Копыщанский Олевского района Житомирской области.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о лесном пожаре на площади 60 га поступила в Службу спасения «101» сегодня в 14:55.

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«Учитывая масштаб пожара и скорость распространения при сильных порывах ветра, в 17:16 он был классифицирован как чрезвычайная ситуация», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19:00 площадь низового пожара составила 120 га общего и 2 га верхового. Скорость ветра достигает 15-20 м/с. Расстояние до границы с Республикой Беларусь составляет 1-1,5 км.

«В настоящее время распространение огня остановлено. На месте происшествия продолжают работать спасатели и работники лесхоза. Развернут передвижной пункт управления УГСЧС в области», - отметили в ведомстве.

В целом на ликвидацию последствий лесного пожара привлечено 201 человек и 36 единиц техники, в том числе самолет АН 32П и вертолет Ми-8 Авиационного отряда из г. Нежин.