В Нацполиции Одесской области заявляют, что "шмоны" в СИЗО - это обычное явление

«Шмоны» в СИЗО - это обычное явление, считает советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк насчет того, что произошло накануне в Одесском СИЗО. Об этом он написал на своей странице в Fecebook.

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«Вынужден прокомментировать слухи, которые больше похожи на истерики вокруг ситуации, связанной с резонансным событием в следственном изоляторе временного содержания, недавно произошло в Одессе. Будто сейчас там «беспредельно шмон» и «ломают людей», грубо нарушая права и свободы граждан», - пишет Форостяк.

Он отмечает, что «после любого, даже незначительного ЧП, в подобных заведениях «шмоны» - это обычное явление. Указывает, что именно в ходе таковых «уничтожаются всякие «канатные дороги», изымаются мобильные телефоны, средства связи и запрещенные вещи».

Далее советник главного полицейского Одесской области провел параллель с «советскими временами».

«А вообще, это еще с советских времен позорная практика, когда арестованных пытаются держать в поле коллективной ответственности за всяких «смотрящих», которые из-за вероятных репрессий именно сами и не заинтересованы в нарушениях, подрывают авторитет руководства учреждения или создают любой резонанс. Ну, это такое, отдельная история», - отметил Форостяк.

Он сообщил, что недавно в МВД создано отдельное управление, которое занимается правами человека и их соблюдением.

«И наконец, деятельность изолятора - зона ответственности Государственной пенитенциарной службы в составе Министерство юстиции Украины. А расследование преступлений или возможных правонарушений действительно - дело полиции», - напомнил советник.

Как сообщал УНИАН, 19 августа сотрудники прокуратуры области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе Анатолием Пазичуком проверили соблюдение прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

«В ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными. По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий)», - сообщили в пресс-службе Одесской области. Отмечается, что первоочередные следственные действия продолжаются.

17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры Одесской области, арестант практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда и заманил жертву.

Полиция по факту убийства начала расследование. Начальника СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По словам священника УПЦ КП, капеллана СИЗО Дмитрия Краснобаева, в Одесском следственном изоляторе после того, как 17 августа рецидивист убил и расчленил женщину-инспектора, избивают других арестантов.

Он также утверждает, что жестокое убийство инспектора вскрыло все несовершенство и «гниль» существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесского СИЗО, в частности. Священник также критикует условия содержания в местном изоляторе со ссылкой на информацию, полученную от заключенных.