В Одесском СИЗО после жестокого убийства сотрудницы избивают арестантов – капеллан

В Одесском следственном изоляторе после того, как 17 августа рецидивист убил и расчленил женщину-инспектора, избивают других арестантов. Об этом в Facebook сообщил священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев.

Читайте такжеШокирующее убийство сотрудницы Одесского СИЗО: начальника изолятора сняли с должности«Страшное убийство, естественно, повлекло за собой цепь событий, но совершенно не таких, которые следовало бы... Спецназ бьет заключенных. Заходят в камеру здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов», - написал он.

По словам Краснобаева, правоохранители уничтожают «с огромным трудом кое-как налаженный» тюремный быт - ломают шкафчики, полки, отбирают вентиляторы, обогреватели и пр.

Священник осуждает такое «коллективное наказание», сравнивая его с режимом в нацистских концлагерях, когда за любую провинность избивали всех людей, находящихся в бараке. Он отмечает, что эта технология работает на подавление личности, превращая людей в стадо, и подчеркивает, что, нужно не бить людей, а навести порядок в администрации СИЗО и исправительных учреждениях.

«Зэкам, сидящим по камерам, нужно дать воду, нормальную еду, и начать с ними работать, чтобы исправить, а не бить. Потому что таких страшных монстров, как тот, который совершил это злодеяние, вообще единицы, и остальные сидельцы не имеют к этому инциденту никакого отношения», - подчеркнул Краснобаев.

Он также утверждает, что жестокое убийство инспектора вскрыло все несовершенство существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесского СИЗО в частности.

Краснобаев также критикует условия содержания в местном изоляторе со ссылкой на информацию, полученную от заключенных.

«Только в Одесской тюрьме нет воды. Только в Одесской тюрьме охрана продает арестантам предметы первой необходимости. Только в Одесской тюрьме такая страшная повальная наркомания. И потому - только в Одесской тюрьме стало возможно то, что произошло (убийство инспектора – УНИАН), - отмечает капеллан.

Он добавляет, что в СИЗО содержатся люди, чья вина в совершении преступления еще не доказана, а практика вышеуказанного коллективного наказания ничего кроме злобы и агрессии не вызовет.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одесском СИЗО 39-летний арестант убил и расчленил сотрудницу изолятора.

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Полиция начала расследование по п.13 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК).

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, арестант, подозреваемый в совершении убийства и расчленении женщины-инспектора, практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву.

Начальник СИЗО отстранен от исполнения служебных обязанностей.