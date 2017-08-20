Скандальное убийство в Одесском СИЗО: прокуратура обнаружила факты бесчеловечного обращения с заключенными (фото)

В Одессе в субботу,19 августа, сотрудники прокуратуры области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в следственном изоляторе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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«В ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными. По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий)», - говорится в сообщении.Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры Одесской области, арестант практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда и заманил жертву.

Полиция по факту убийства начала расследование по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Начальника СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщил священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев, в Одесском следственном изоляторе после того, как 17 августа рецидивист убил и расчленил женщину-инспектора, избивают других арестантов.

Он также утверждает, что жестокое убийство инспектора вскрыло все несовершенство и «гниль» существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесского СИЗО, в частности. Священник также критикует условия содержания в местном изоляторе со ссылкой на информацию, полученную от заключенных.