В Одесской области рейдеры захватили и вывезли урожай зерна на 1 миллион гривень

В Одесской области рейдеры захватили и вывезли урожай зерна на 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, 16 августа специальная комиссия ОГА провела выездное совещание в Ширяевском районе, где неизвестные люди с помощью 12 комбайнов обработали 926 га земли, после чего вывезли урожай зерна общей стоимостью 1 млн грн в неизвестном направлении.

«При этом руководство ООО «Укр Зерно Трейд», которое стало жертвой банды рейдеров, уверяет, что беспрепятственность действий правонарушителей обеспечивалась сотрудниками местной полиции», - рассказали в ОГА.

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По словам агронома «Укр Зерно Трейд» Сергея Климчука, вывезен очень редкий сорт пшеницы – мулан, аналогов которому в Одесской области нет. Указанное общество засеяло этот сорт, потратив большие средства на подготовку земли и удобрения почвы. Как отметил Климчук, согласно законодательству, компания владеет имущественным правом на обработку этой земли.

«Но 14 августа, когда урожай созрел, и мы выехали его собирать, дорогу нам преградили около 10 экипажей полиции Ширяевского района. Требовали от нас документы и всячески препятствовали попасть на наше поле. В это время наш урожай собирали неизвестные люди, которые представились нам пайщиками», - рассказал агроном.

При этом, по его словам, эти люди не могли назвать сорт пшеницы, выращиваемой на полях, и предъявить какие-либо документы, подтверждающие право на обработку этой земли.

По словам заместителя начальника главного управления юстиции в Одесской области Юрия Чердынцева, специальная комиссия противодействия рейдерству будет ходатайствовать об открытии соответствующих уголовных дел по данному инциденту и уделять в дальнейшем больше внимания ситуации в Ширяевском районе.

«В конце недели в полном составе комиссии мы подытожим всю полученную информацию и определим наши дальнейшие действия», - подчеркнул Чердынцев.

Ведущий консультант начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк предполагает, что организаторами рейдерского захвата были местные олигархические группы, которые, используя различные административные рычаги, создают в районе своего рода «маленькое феодальное государство».