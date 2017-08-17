В Киеве неизвестные остановили трамвай и разрисовали его, а водителя облили краской (фото)

Сегодня ночью в 00:15, на Лесной трассе в районе остановки «Спецдиспансер» неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, который ехал по маршруту №12. Об этом сообщила пресс-служба «Киевпасстранса».

Читайте такжеВ Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль (видео)

Люди в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон.

Расследованием занимается столичная полиция. Трамвай нуждается в восстановлении и его сняли с эксплуатации.

«Это очень позорная ситуация - когда неизвестные лица останавливают трамвай и наносят вред не только транспорту, но и водителю. Тем более, что от таких противоправных действий страдают пассажиры - ведь трамвай снят с маршрута, и движение будет задерживаться. Надеюсь, что правоохранительные органы заставят вандалов ответить перед общиной города», - сказал генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Киеве на платформе станции им. Георгия Кирпы более 50 неизвестных сорвали стоп-кран и разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка – Киев.