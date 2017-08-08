В масках и с битами: в Киеве полсотни человек остановили электричку и разрисовали вагоны

В Киеве на платформе станции им. Георгия Кирпы (г. Киев) более 50 неизвестных сорвали стоп-кран и разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенки – Киев. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В «Укрзализныце» говорят, что неизвестные нанесли ущерб в 150 тысяч гривен.

Читайте такжеВ Киевской области еще один подросток погиб, пытаясь сделать селфи

«Это была организованная группа численностью более 50 человек в масках, некоторые из них – вооруженные битами. Неизвестные задержали поезд на 25 минут. Предварительные убытки Укрзализныци – 150 тыс. грн и две недели на перекраску поезда», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, а также жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Пассажиров не выпускали из вагонов.