В Киеве на станции метро "Черниговская" мужчина упал на рельсы: спасли без остановки движения поездов
14:45, 16 августа 2017Происшествия
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Сейчас с мужчиной все хорошо, на месте присутствует полиция, вызвали скорую медпомощь.
Движение поездов метро из-за инцидента не останавливали / фото УНИАН
На станции столичного метро «Черниговская» на рельсы упал человек, спасли без остановки движения поездов.
Об этом сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
«Упал человек на «Черниговской». Сняли напряжение, помогли (выбраться - УНИАН). Поезда не было », - сказала Макогон.
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По ее словам, с пассажиром все хорошо. На месте присутствует полиция, вызвали скорую медпомощь.
Макогон подчеркнула, что движение поездов метро из-за инцидента не останавливали.
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