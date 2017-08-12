В Австрии за контрабанду 30 тысяч сигарет задержали двух украинцев
Против них открыто следствие в связи с финансовым правонарушением.
Миграционная полиция Австрии задержала в Вене двух граждан Украины, у которых обнаружили незаконно ввезенные сигареты.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на австрийское издание Heute.
В пятницу утром на центральном вокзале Вены сотрудники миграционной полиции решили проверить багаж двух украинцев 31 и 46 лет.
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Проверка завершилась арестом, поскольку в багаже граждан Украины было найдено 150 блоков нелегально ввезенных сигарет – всего 30 тысяч штук.
Контрабандную продукцию в украинцев изъяли, а самих контрабандистов задержали. Против них открыто следствие в связи с финансовым правонарушением.