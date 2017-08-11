На Полтавщине задержали членов банды угонщиков элитных автомобилей

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали на этой неделе 8 членов банды, которая занималась угоном элитных автомобилей.

Как сообщает пресс-группа УСБУ в Полтавской области, члены группировки, в которую, в частности, входили помощник судьи и работник одного из сервисных центров МВД, угнали в течение 2016-2017 годов более 15 элитных автомобилей.

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Воры также скупали «проблемные» автомобили (угнанные, кредитные, не растаможенные, без документов), перебивали на них номера кузовов и агрегатов, подделывали техпаспорта и номерные знаки. Затем продавали их доверчивым покупателям под видом легального авто с фальшивыми нотариальными доверенностями.

«Проданный автомобиль отслеживался с помощью предварительно установленного GPS-трекера и через некоторое время снова угонялся», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 14 обысков у фигурантов дела и их сообщников на территории Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей и изъяли пять ранее угнанных автомобилей премиум-класса.

Отмечается, что всего задержаны восемь членов банды, четверо из них уже уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 190 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.