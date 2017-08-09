На Житомирщине мужчина ранил секатором 8-летнего мальчика, который обрывал яблоки

На Житомирщине мужчина ранил металлическим секатором 8-летнего мальчика, который обрывал яблоки на одной из улиц поселка; полиция начала расследование.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 8 августа в полицию поступило сообщение о госпитализации 8-летнего жителя поселка Першотравенска с колотой раной спины в области почек. Проверяя информацию, полицейские выяснили, что мальчика травмировал местный житель, умышленно бросив металлический секатор для обрезки веток.

Событие произошло около 12.00 возле двухэтажного дома на одной из улиц поселка в общедоступном месте.

«Мальчики собирали груши и яблоки с деревьев, растущих вокруг, когда к ним выбежал мужчина и начал ругать. Дети бросились врассыпную, а разгневанный взрослый бросил вдогонку секатор для обрезки веток, который держал в руках», - рассказали в полиции.

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В результате металлический предмет травмировал одного из мальчиков.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

63-летний мужчина утверждает, что он является собственником деревьев, с которых дети обрывали плоды.

«Во время досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз относительно степени тяжести полученных ребенком травм и адекватности взрослого, который их нанес», - сообщил УНИАН начальник Барановского отделения полиции Алексей Гнатюк.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 2 лет.