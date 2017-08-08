В Житомирской области водитель насмерть сбил пешехода, не заметив его на дороге

В Житомирской области водитель насмерть сбил пешехода, не заметив его на проезжей части дороги. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 3.20 в Романове. Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУ Нацполиции области и Романовского отделение полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», 24-летний местный житель, не заметив пешехода, который лежал на проезжей части дороги, совершил на него наезд.

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В результате ДТП пешеход, 37-летний уроженец поселка городского типа Романов, погиб на месте происшествия.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, по Житомиру начал курсировать первый троллейбус, который собрали работники трамвайно-троллейбусного управления. Это первый троллейбус ТТУ, который выпустили силами работников этого предприятия, с элементами модернизации его кузова.