Коп-дебошир из Кривого Рога оказался родственником известного генерала СБУ - журналист (фото)

Задержанный за драку в кафе в Кривом Роге исполняющий обязанности начальника райотдела полиции имеет влиятельного покровителя-правоохранителя. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Станислав Речинский.

По словам журналиста, задержанный за драку и.о. начальника отделения полиции в Кривом Роге - Руслан Писный, племянник замначальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, львовянина Василия Писного, того самого, которого когда-то Парасюк ударил ногой.

Читайте такжеПострадавший от ноги Парасюка СБУшник требует от нардепа 100 тысяч гривень

"На фото - его племянник, Руслан Писный. Замначальника Долгинцевского отделения полиции Кривого Рога. Сейчас исполняет обязанности начальника. И вообще исполняет. Вчера нажрался в хлам в местном баре и устроил гнусный дебош. Вызвали полицию. Когда приехали полицейские - накинулся на патрульного, ударил. Задержали и привезли в отделение. Дядя включает свои "связи", но не сработает", - рассказал Речинский.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области по факту Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области по факту участия в драке временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции Кривого Рога назначена служебная проверка.

Напомним, внефракционный народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции Владимир Парасюк ударил ногой в голову заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василия Писного.