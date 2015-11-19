Парасюк объяснил, почему ударил ногой в голову сотрудника СБУ

Внефракционный народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции Владимир Парасюк объяснил журналистам, почему ударил сотрудника СБУ во время заседания комитета по борьбе с коррупцией.

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Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"Моя реакция говорит о том, что я не позволю оскорблять мою честь и достоинство. И не позволю оскорблять честь и достоинство такого явления, как Майдан. Я готов нести ответственность за поступок, который я сделал. Я не жалею о том, что я сделал, потому что этот человек крышует контрабанду во Львовской области, он сидел в СИЗО за крышевание спиртовых заводов. Каждый львовянин знает, кто такой Василий Писной. И он будет говорить, что сделал что-то для Майдана? Он даже там не был. Он приехал тогда, когда мы уже хоронили Небесную сотню. Он тогда сидел в инертном состоянии и думал, что если выиграет Янукович, то пусть, если выиграет Майдан, сделаю себя сильным майдановцем. Это моя эмоциональная реакция. Я не позволю оскорблять меня и моих побратимов", - цитирует Парасюка "112 Украина".

Как сообщалось, внефракционный народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции Владимир Парасюк ударил ногой в голову заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василия Писного.