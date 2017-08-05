В Кривом Роге исполняющий обязанности начальника отдела полиции устроил драку у кафе

В Днепропетровской области по факту участия в драке временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции Кривого Рога назначена служебная проверка.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Читайте такжеВ Днепре уведомлен о подозрении третий участник перестрелки в ресторане«Предварительно установлено, что один из заместителей руководителя отдела полиции в Днепропетровской области создал конфликт возле кафе, который перерос в драку», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в одно из развлекательных заведений города был вызван экипаж патрульной полиции. Прибыв на место происшествия, полицейские «выявили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей».

Для пресечения правонарушения гражданина доставили в отдел полиции для составления административных материалов.

«Установлено, что правонарушитель работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога, и в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника ОП. По данному факту начата служебная проверка. Правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей», - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле председателя Нацполиции Сергея Князева. "По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из рядов полиции за поведение, недостойное работника полиции", - отметил он.

По информации "Украинской правды", задержанным является заместитель начальника Долгинцевского отдела полиции Кривого Рога Постный Руслан Сергеевич.