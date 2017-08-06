В Одесской области в ДТП погибла женщина: двое малолетних детей госпитализированы

В Ивановском районе Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина, двое малолетних детей госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в области, 5 июля в 13:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Белка произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot Соmbу и грузового автомобиля DAF.

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В результате ДТП погибла 33-летняя женщина-водитель и пострадали ее сыновья – 11 и 6 лет.

Спасатели с помощью специального инструмента достали тело женщины из искореженного авто. Старший мальчик в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу, его брат в состоянии средней тяжести - в Ивановскую районную больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.