В Харькове грабитель напал на прохожую и попытался ее задушить

В Харькове на улице на прохожую набросился неизвестный мужчина и придушив жертву забрал ее сумку. Об этом сообщает 057.ua.

Узнав о нападении патрульные тут же выдвинулись на место. Сама женщина ничего не могла рассказать полиции, однако на месте нашелся свидетель - сосед жертвы. Он рассказал "копам" как выглядит преступник, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

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"Полицейские передали ориентировку другим патрульным экипажам и начали поиски злоумышленника. Через несколько минут правоохранители обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Его тут же задержали", - рассказал спикер патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

Сейчас следователи устанавливают причастность задержанного к вышеуказанной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Днепре задержали разбойника, который совершил 12 нападений на кредитные учреждения.