В центре Ивано-Франковска стреляли в местного предпринимателя: злоумышленник сбежал

В центре Ивано-Франковска житель города, что был на авто, начал стрелять в частного предпринимателя Игоря Гербина. В результате инцидента пострадавший получил плечеве ранения. Его госпитализировали.

Об этом Громадському сообщили в отделе коммуникаций полиции Ивано-Франковска.

Личность злоумышленника установили и сейчас его разыскивают, ведь после стрельбы он покинул свой автомобиль и начал убегать.

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Инцидент произошел около часа дня, вероятно, через личный конфликт. На месте происшествия полиция изъяла гильзы.

Предварительно стрельбу квалифицировали как покушение на умышленное убийство.