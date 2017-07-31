Во Львове на авто после удара внедорожника упал столб, госпитализирована женщина (фото)
16:00, 31 июля 2017Происшествия
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От удара столб упал.
Столкновение привело к ужасным последствиям / Фото ЛГС
После ДТП на вул. Б. Хмельницкого, 193, в больницу скорой медицинской помощи доставили женщину-водителя. Состояние потерпевшей средней тяжести. Об этом информирует пресс-служба ЛГС.
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По информации полиции, падение столба спровоцировало ДТП с участием двух машин.
Свидетели сообщили, что девушка-водитель с подругой ехали на черном джипе Range Rover, она ударила в машину ВАЗ, и уже после того ВАЗ от сильного удара въехала в столб, который упал на авто.
Девушки, которые ехали на черном джипе не пострадали, у них сработала подушка безопасности. Женщину, которая была в ВАЗ, госпитализировали.
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