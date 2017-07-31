Поджог машины журналиста в Харькове: Русин считает причиной свою профессиональную деятельность

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту возгорания автомобиля местного журналиста Игоря Русина. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, сегодня, 31 июля, сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

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В комментарии корреспонденту УНИАН сам Русин сказал, что возгорание купленного несколько дней назад автомобиля ВАЗ произошло вчера, 30 июля, во дворе многоэтажного дома в Салтовском районе. Журналист отметил, что пожар начался около 2:00. Очаг огня был на передней правой стойке, где нет электроприборов, которые могли бы вызвать короткое замыкание. По его словам, автомобиль полностью сгорел, ущерб составляет около 60 тыс. грн.

Русин выразил убеждение, что автомобиль подожгли из-за его профессиональной деятельности.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в воскресенье, 30 июля, сгорел автомобиль ВАЗ-21140 журналиста, главного редактора сайта Insider news Игоря Русина.