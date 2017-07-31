В Харькове подожгли автомобиль журналиста (фото)

В Харькове в воскресенье, 30 июля, сгорел автомобиль ВАЗ-21140 журналиста, главного редактора сайта Insider news Игоря Русина. Об этом сам Русин написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Хотелось бы сразу отметить настроение. Как говорил один одесский еврей: "Не дождетесь"! Теперь по делу. В свете последних событий хочу сделать официальное заявление. Разобью его по нескольким пунктам. Я никогда не употреблял наркотики, не злоупотребляю алкоголем и какими-то психотропами. У меня никогда не было и надеюсь не будет оружия, боеприпасов. Я не совершаю противоправных действий, вплоть до перехода через дорогу в неположенном месте. К суициду я не склонен, потому что очень люблю жизнь. Я всегда, без исключений нахожусь на связи! Плаваю я очень хорошо, поэтому вариант с "утонул не приходя в сознание" не пролазит, я не плаваю в нетрезвом виде", – написал журналист.

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По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть в 02.00. В результате происшествия автомобиль полностью сгорел.

"На место выехали 2 бригады спасателей. В 2.15 бойцы ГСЧС локализовали пожар. Площадь возгорания составила 6 кв. м. Автомобиль полностью сгорел. По предварительным данным, причина возникновения пожара – занос открытого источника огня", – сообщили в ГУ ГСЧС.

Факт события уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч.2 ст.194 УК).

В настоящий момент проводится экспертиза.