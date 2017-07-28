В Белой Церкви возле дома произошел взрыв: пострадали супруги (фото)

В Белой Церкви (Киевская область) возле дома произошел взрыв, пострадали супруги-предприниматели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

«В городе Белая Церковь в полночь муж с женой выгуливали собаку и увидели возле ворот кирпич. Когда хозяин поднял его, чтобы убрать, произошел взрыв - сработало самодельное взрывное устройство. Супруги получили осколочные ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

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Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в больницу, у нее диагностировали открытый перелом левой ноги, травматический шок. 41-летний мужчина получил ранения в голову и ногу, контузию глаза.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к закладке взрывчатки.