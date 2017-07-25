На Киевщине в страшной ДТП с иностранцами пострадали девять человек (фото)

На Киевщине в ДТП с участием иностранцев пострадали 9 человек, среди них двое детей. Об этом ГУ Нацполиции в области сообщило на странице в Facebook.

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Инцидент произошел вторник в 7.30 на 61-м километре автотрассы Киев-Одесса. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями. Автомобиль Saab с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города Киев. За ним следовала машина Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им на встречу выехал автомобиль Nissan", - сказано в сообщении.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получило 9 человек, среди них иностранцы и 2 двое несовершеннолетних. Пострадавших отправили в медицинские учреждения.

"На месте аварии работают следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, специалисты-эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", - подытожили в полиции.