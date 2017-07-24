В аварии на Житомирщине погибли брат и сестра, а их отец с травмами доставлен в больницу

Сегодня утром в аварии на Житомирщине погибли брат и сестра, сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Житомира.

Как отмечается в сообщении, 24 июля около шести утра на 228 км автодороги «Киев-Чоп» вблизи села Натальевка водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, стоявшим у дороги.

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В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили молодые люди, пассажиры авто: брат и сестра. Их отца, водителя автомобиля, доставлено в травматологическое отделение одной из больниц области.

Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

По данному факту правоохранителями проводится проверка, решается вопрос о правовой квалификации этого события.