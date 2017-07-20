Житомирские пограничники обнаружили на границе 800 пачек контрабандных белорусских сигарет

Житомирские пограничники вчера, 19 июля, обнаружили на границе 800 пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении , сигареты вне таможенным контролем, в объезд автомобильного пункта пропуска, пытался перевезти дизель-поездом «Выступовичи – Коростень» 24-летний гражданин Украины.

"Контрабанду обнаружили во время отработки информации о возможном незаконном перемещении вне таможенным контролем табачных изделий, приобретенных в магазине беспошлинной торговли Duty Free на территории Республики Беларусь», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Пограничники совместно с оперативными сотрудниками и работниками таможни на железнодорожной станции «Выступовичи» задержали человека с хозяйственными сумками. Во время проверки правоохранители и обнаружили 800 пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.

«Как выяснилось, правонарушители прибегли к хитрости и, предварительно сговорившись, выехали установленным порядком на территорию Беларуси, где приобрели в магазине беспошлинной торговли Duty Free табачные изделия, и впоследствии вернулись на территорию Украины. После этого они, не доехав до автомобильного пункта пропуска на железнодорожной станции «Выступовичи» передали табачные изделия мужчине, который на дизель-поезда должен был их перевезти в Украину вне таможенного контроля», - уточнили в пограничном ведомстве.

Эту противоправная схема была раскрыта, а правонарушитель - задержан. Сейчас сигареты переданы представителям таможни. Общая стоимость оценки товара составила 12 тыс. грн.