В Польше разоблачили подпольный цех по производству сигарет, в котором работали украинцы

В Польше недалеко от Варшавы разоблачили нелегальный цех изготовления табачных изделий и задержали работников, среди которых оказались двое украинцев и полька. Об этом сообщает местная комендатура полиции, передает ТСН.

"Во время проведения действий в местности Ядвисин Легионовского уезда полиция в подвале арендованного дома обнаружила производственную линию для изготовления сигарет, в частности, смеситель бетона для смешивания табака, упаковочные машины, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, было изъято примерно 145 тыс. штук сигарет различных марок и свыше 340 кг резаного табака без польских акцизных знаков.

Сейчас задержанных - 34-летняя полька и 21 - и 38-летние украинцы - арестовали на три месяца. Их обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением и хранением табачных изделий, что нанесло потерь госказны Польши в более 500 тыс. злотых (119 тыс. евро).

Ранее правоохранители ликвидировали в Украине международный канал контрабанды сигарет.