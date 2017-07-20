В Киеве на парковке возле ТРЦ застрелили человека (фото, видео)

Вечером в среду, 19 июля, в Киеве на паркове торгово-развлекательного центра "Проспект" возле станции метро "Черниговская" убили человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Mira Agni.

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«Я не понимаю, как мы там стояли и ничего не поняли. Видели людей, видели оружие, валяются сумка и перчатки. Но мы не сразу поняли, что там убитый. Все произошло так быстро. Всех разогнали, оградили территорию. Сумбур…», - написала она.

Инцидент произошел около 23:20 по киевскому времени, пишет "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"Убили мужчину, на вид лет 40-45. Предварительно, стреляли из автомата и пистолета. Убийцы скрылись на автомобиле, который был припаркован вдоль дороги", - сказано в сообщении.

Как сообщает Эспрессо, неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие неподалеку от расстрелянного тела и исчезли в неизвестном направлении.

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Много гильз разбросаны на большой территории. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эксперты, кинологи обходят территорию, чтобы установить, куда скрылись преступники. Пули задели припаркованный автомобиль ВАЗ, прострелено лобовое стекло.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 июля, Нацполиция подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года. По словам Авакова сейчас снижение уровня преступности составляет от 10% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что в Украине снижается преступность.