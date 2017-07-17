В МВД заявляют о снижении уровня преступности и росте раскрытия дел в Украине

В понедельник, 17 июля, Нацполиция подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, динамика работы полиции уверенно положительная.

Он сообщил, что в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленными убийствами до 93% - нанесение тяжких телесных повреждений.

Сейчас снижение уровня преступности составляет от 10% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Доволен ли я результатами? Конечно, нет! Уровень преступности в Украине недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны. Доволен тенденцией - уже заметному снижению уровня преступности, росту раскрытия и улучшению качества работы системы полиции? Несомненно!", - сказал министр.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что в Украине снижается преступность.

Читайте такжеВ МВД о "презумпции правоты полицейского": речь не идет о написании "драконовского закона"

"Первое полугодие нынешнего года дает вполне обнадеживающую аналитику: общее количество уголовных правонарушений - снижение на 17% (с 356 тысяч до 297 тысяч по Украине). А по отдельным видам преступлений прогресс еще значительнее: по разбоям снижение 26%, по грабежам - 32%, за хулиганство и угонам машин - 27%, изнасилования - 36%", - отметил он.

Одновременно, говорит Яровой, по итогам того же первого полугодия можно утверждать о росте раскрываемости преступлений.