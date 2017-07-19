Шесть дней сексуального рабства: в Киеве освободили девочку, над которой издевались трое взрослых

Патрульные полицейские столицы освободили из квартиры несовершеннолетнюю девушку, которая приехала из Житомира устроиться на работу няней, но попала на шесть дней в сексуальное рабство. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Вызов патрульным о том, что человек просит о помощи на улице Николая Закревского, поступил 18 июля, около 17 часов.

На месте происшествия заявитель пояснил: он с дочерью вышел на прогулку, а когда кто-то начал бросать им бумажки из окна на 8-м этаже - это были записки с просьбой помочь, вызвал патруль.

Инспекторы патрульной полиции, когда поднялись на 8-й этаж указанного дома, смогли пообщаться с девушкой, находящейся в квартире, только через двери, поскольку она не могла их открыть. Девушка рассказала, что ей неполных 16 лет, она из Житомирской области. 13 июля приехала в Киев работать няней - объявление нашла в одной из соцсетей.

«Здесь меня встретили 2 женщин, привели в эту квартиру. Впоследствии сюда пришел еще один человек. Они втроем избивали меня, заставляли пить алкоголь, таскали за волосы и запугивали. Каждый вечер возили к мужчинам и заставляли заниматься проституцией. Отобрали все вещи. Заставили по телефону врать матери, что я нашла работу и у меня все в порядке", - рассказала девушка.

Полицейские освободили пострадавшую из квартиры. Несовершеннолетняя выглядела испуганной, на теле были синяки.

Читайте такжеДнепровские полицейские спасли двух девушек от сексуального рабства в Турции: одна из них несовершеннолетняя

В то же время спасенная сказала, что уже чувствует себя лучше и не нуждается в медицинской помощи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой передали девушку.

В полиции также сообщили, что предполагаемых преступников впоследствии удалось задержать.