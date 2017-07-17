В Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках

В понедельник, 17 июля, молодой харьковчанин попал под трамвай. Об этом случае сообщил на странице в Facebook директор департамента по делам прессы и информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко. По его словам, инцидент произошел на улице Героев Труда, перед остановкой. «Станция метро «Героев Труда», передают "Комментарии.ua".

«Шел в наушниках, не по пешеходному переходу, на сигналы не реагировал. Водитель трамвая ему сигналил, но он, видимо, не услышал. Тормозил, но остановиться не успел. Сейчас краном будут поднимать трамвай и тогда станет понятно, насколько серьезны травмы», - написал Сидоренко.

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Подняли вагон спустя час. В полиции сообщили, что мужчина не выжил. 31-летнего водителя трамвая госпитализировали - он находится в шоковом состоянии.

Личность погибшего устанавливается, на вид мужчине примерно 30 лет. Решается вопрос о квалификации происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Одессе возле "Привоза" маршрутка насмерть сбила пешехода.