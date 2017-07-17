В Одессе возле "Привоза" маршрутка насмерть сбила пешехода (фото)

В Одессе сегодня возле рынка «Привоз» женщина-пешеход погибла под колесами маршрутки №220. Об этом сообщает "Думская".

Как сообщает патрульная полиция Одессы, женщина переходила дорогу на перекрестке улиц Екатерининская и Новощепной ряд, автобус поворачивал с Екатерининской налево, на Новощепной ряд, и сбил ее. От полученных травм 80-летняя пострадавшая скончалась на месте.

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В связи с происшествием приостановлено движение трех трамвайных маршрутов, движение автотранспорта затруднено.

В департаменте транспорта мэрии уточнили: «По словам очевидцев, женщина споткнулась о рельсы и упала под колеса маршрутки. Скорость автомобиля составляла около 5 км/час».

Ранее под Львовом грузовик смял легковушку с людьми, погибли два человека.