В Одессе возле "Привоза" маршрутка насмерть сбила пешехода (фото)
От полученных травм 80-летняя пострадавшая скончалась на месте.
В Одессе сегодня возле рынка «Привоз» женщина-пешеход погибла под колесами маршрутки №220. Об этом сообщает "Думская".
Как сообщает патрульная полиция Одессы, женщина переходила дорогу на перекрестке улиц Екатерининская и Новощепной ряд, автобус поворачивал с Екатерининской налево, на Новощепной ряд, и сбил ее. От полученных травм 80-летняя пострадавшая скончалась на месте.
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В связи с происшествием приостановлено движение трех трамвайных маршрутов, движение автотранспорта затруднено.
В департаменте транспорта мэрии уточнили: «По словам очевидцев, женщина споткнулась о рельсы и упала под колеса маршрутки. Скорость автомобиля составляла около 5 км/час».
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