В Запорожье мужчина после конфликта в трамвае устроил стрельбу на остановке (фото, видео)

В Запорожье на улице Днепровской на остановке общественного транспорта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в трамвае. Об этом сообщает пресс-служба полиции города в Facebook.

Так, вчера около 16 часов правоохранители во время патрулирования территории по улице Днепровской услышали крики о помощи. На месте происшествия люди начали кричать о том, что у некоего гражданина есть пистолет и он стрелял в женщину.

Патрульные заметили неизвестного мужчину с многочисленными телесными повреждениями. При нем был травматический пистолет и разрешение на оружие.

Во время выяснения обстоятельств свидетели происшествия сообщили, что в ходе стычки, которая началась между пятью гражданами в трамвае, один из мужчин после того, как все вышли на остановке общественного транспорта, совершил выстрел из пистолета в женщину, а именно в область живота.

Пострадавшей оказали помощь до приезда "скорой", впоследствии ее госпитализировали в городскую больницу.

Нападающему, в свою очередь, также стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова произошла стрельба: были ранены два человека.