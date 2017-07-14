В центре Харькова произошла стрельба: ранены два человека

Харьковские правоохранители устанавливают детали и обстоятельства конфликта со стрельбой на улице Сумской в ​​Харькове, в результате которого два человека получили ранения.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о стрельбе поступила в Шевченковский отдел полиции 13 июля около 19:15.

По данным полиции, причиной конфликта стала пристройка балкона жильцами дома. Владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством у соседей. Из-за этого между ними уже неоднократно случались конфликты. 13 июля ссора закончилась стрельбой.

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В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с ранениями. По предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся все мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.