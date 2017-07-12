Во Львове неизвестные "заминировали" отель, людей эвакуировали

15:47, 12 июля 2017
Происшествия
232 0

Территорию вокруг отеля огородили. На месте работают экстренные службы.

Взрывотехники обследуют помещения и территорию вокруг / antikor.com.ua

Неизвестные сообщили о заминировании гостиницы «Жорж» во Львове, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Территорию вокруг отеля огородили. На месте работают экстренные службы.

Информацию о заминировании подтвердили в ГУ ГосЧС во Львовской области.

Читайте такжеВ полицию сообщили о минировании самолета Львов-Стамбул

«12 июля, в 14:35 на оперативную линию 102 поступило сообщение от начальника охраны гостиницы «Жорж», который расположен на площади Мицкевича во Львове. Мужчина рассказал, что к ним позвонил аноним и сообщил, что отель заминирован. Каких-либо требований, которые могли бы предотвратить взрыв, неизвестный мужчина не выдвигал», - добавили в Нацполиции Львовщины.

Взрывотехники обследуют помещения и территорию вокруг. Людей из гостиницы эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, в Харькове из-за ложного сообщения о минировании здания ОГА эвакуировали 100 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #заминирование отеля#минирование во львове