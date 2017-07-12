Во Львове неизвестные "заминировали" отель, людей эвакуировали

Неизвестные сообщили о заминировании гостиницы «Жорж» во Львове, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Территорию вокруг отеля огородили. На месте работают экстренные службы.

Информацию о заминировании подтвердили в ГУ ГосЧС во Львовской области.

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«12 июля, в 14:35 на оперативную линию 102 поступило сообщение от начальника охраны гостиницы «Жорж», который расположен на площади Мицкевича во Львове. Мужчина рассказал, что к ним позвонил аноним и сообщил, что отель заминирован. Каких-либо требований, которые могли бы предотвратить взрыв, неизвестный мужчина не выдвигал», - добавили в Нацполиции Львовщины.

Взрывотехники обследуют помещения и территорию вокруг. Людей из гостиницы эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, в Харькове из-за ложного сообщения о минировании здания ОГА эвакуировали 100 человек.