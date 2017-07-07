В Харькове из-за ложного сообщения о минировании здания ОГА эвакуировали 100 человек

В Харькове из-за ложного сообщения о минировании здания облгосадминистрации правоохранители эвакуировали 100 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, информация о якобы наличии взрывчатки в здании ОГА поступила в Киевский отдел полиции сегодня, 7 июля, в 12.10.

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По сведениям полиции, для проверки информации на место выезжали специалисты взрыво-технического управления полиции и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Специалисты осмотрели здание госучреждения площадью более 6,4 тыс. квадратных метров. Эвакуированы 100 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не нашли.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). В настоящее время государственное учреждение работает в штатном режиме.