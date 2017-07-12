В Народичском районе Житомирской области спасатели уберегли от пожара частное жилье многодетной семьи

На Житомирщине в Народичском районе спасатели уберегли частное жилье многодетной семьи от уничтожения огнем. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

11 июля в 20:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частной хозяйственной постройке в селе Яжберень Народичского района Житомирской области. Об этом пожарных известила соседка, которая увидела огонь на крыше сооружения.

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Уже на месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огнем полностью охвачен сарай, в котором хранилось сено и пожар распространился на жилой дом, расположенный на расстоянии около 3 метров от очага возгорания.

Силами спасателей пожар был локализован в 20:55 и в 01:00 – ликвидирован. Огнем уничтожено хозяйственное здание, повреждено 70 кв. м. стен и крыши жилого дома. Погибших и травмированных нет. Благодаря оперативным действиям огнеборцев жилые помещения дома остались неповрежденными.

К ликвидации пожара привлекались 5 спасателей и 1 единица пожарной техники.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Ранее на Житомирщине спасатели ликвидировали пожар семи хозяйственных зданий.