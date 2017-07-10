На Житомирщине спасатели ликвидировали пожар семи хозяйственных зданий (фото)

На Житомирщине спасатели ликвидировали пожар сразу семи хозяйственных зданий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.

Сегодня, 10 июля, в 04:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственных построек в поселке городского типа Хорошев.

Выяснилось, что огнем охвачено семь шлакоблочных хозяйственных зданий, все они находились под одной крышей. Когда пожар начался, в одном из зданий взорвался газовый баллон, что и способствовало быстрому распространению пламени по конструкциям.

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Руководитель тушения пожара принял решение привлечь на помощь еще одно отделение бойцов ГСЧС. Тушение пожара осложняло то, что внутри хозяйственных зданий, кроме вещей домашнего обихода, хранились еще и дрова.

В 04:35 пожар был локализован, в 09:05 – ликвидирован. Огнем уничтожено 7 строений. Однако специалистам ГСЧС удалось спасти другие хозяйственные постройки, расположенные рядом под этой же крышей.

На ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекалось 8 человек личного состава и 2 пожарных автомобиля. Все обстоятельства происшествия и причина пожара сейчас устанавливаются правоохранителями.

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