Под Радой снова зажгли файеры после отказа парламента снять неприкосновенность с депутата Лозового

Участники акции возле Верховной Рады зажгли файеры после отказа парламента снять неприкосновенность с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Как передает корреспондент УНИАН, решение ВР митингующие встретили криками: "Позор!".

Сначала файеры зажгли несколько человек, которые стояли у забора с кордоном полиции.

Затем файеры еще раз зажгли в толпе протестующих. Участники акции также продолжают громко стучать в железные бочки.

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Сейчас под зданием парламента находится около 100 человек.

Ранее Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня у парламента проходит акция, участники которой требуют снятия неприкосновенности с пяти народных депутатов, в отношении которых есть представления Генпрокуратуры, и привлечения их к уголовной ответственности.

В полиции заявляли об отсутствии правонарушений в действиях митингующих.