Под Радой зажгли файеры: митингующие требуют снятия неприкосновенности с депутатов (фото, видео)

Под Верховной Радой собралось около двух сотен человек, которые требуют снятия неприкосновенности с депутатов и привлечения их к уголовной ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас под стенами парламента собрались как люди с партийными флагами, так и те, кто держит в руках транспаранты с требованием снять неприкосновенность депутатов.

На флагах написано: «Снять неприкосновенность!», «Арест или шины», "Остановите это розенблатство» и т.п. В настоящее время около двух десятков активистов с деревянными палками в руках разместили напротив входа в здание Верховной Рады жестяные бочки, по которым барабанят этими дубинками. Перед входом в здание парламента разместились несколько сотен нацгвардейцев, также возле парламента стоит несколько полицейских машин, «скорая помощь», а также автомобиль ГСЧС.

Сейчас никаких агрессивных действий со стороны митингующих нет. Подавляющее их большинство слушает аудиотрансляцию из сессионного зала.

Как сообщает ТСН, члены "Азова" начали шествие от улицы Грушевского к Верховной Раде. Они шли, выкрикивая лозунги и под исполнение песни "Воины света". Затем активисты перекрыли дорогу и жгли файеры.

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В то же время, в полиции заявляют, что не видят пока никаких правонарушений в действиях митингующих.

УНИАН сообщал, что Рада сегодня рассматривает снятие неприкосновенности с депутатов. Генеральный прокурор Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Однако Регламентный комитет признал умотивованими и обоснованными лишь представление на Розенблата. Сейчас известно, что Рада отказалась лишить Дейдея депутатской неприкосновенности.